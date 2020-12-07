Коронавирус Названы этапы COVID-вакцинации в Украине

2020-12-07 19:30 105

Этапы вакцинации зависят от объемов поставок препаратов в Украину. Планируется охватить половину населения.

Провести вакцинацию от коронавируса в Украине планируют в три этапа. Как именно будет проходить процесс рассказал и. о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Первый этап вакцинации начнется после того, как Украина получит вакцину в количестве не более 10% от населения страны.

На этом этапе вакцинируют: медработников, военных из ООС, работники социальной сферы, жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых и т.п.).

Второй этап начнется, когда количество вакцин будет в Украине будет составлять до 20% от количества населения.

На этом этапе вакцинируют: людей из группы риска (больные от 60 лет), работников учреждений образования, работников силовых структур и МИД, заключенных и арестованных, персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Третий этап - 21-50% вакцины от количества населения. Тогда вакцинировать будут больных от 18 до 59 лет и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют высокий риск заболеть.

"Если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, медики, например, то вакцина пойдет следующим по уровням группам", - добавил Кузин.

Ранее в Минздраве спрогнозировали, что в 2021 году планируют вакцинировать от COVID-19 половину населения Украины.

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