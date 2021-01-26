Коронавирус Вакцинация в Украине: Премьер Шмыгаль озвучил пять этапов массовой вакцинации граждан

2021-01-26 14:45 91

До конца 2022 года в Украине вакцинируют не менее 50% населения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

"Иммунизация населения безопасной и эффективной вакциной против коронавирусной болезни Cоvid-19 является важнейшим компонентом стратегии правительства в преодолении Cоvid-19. Правительство имеет четкий план по проведению вакцинации, законтрактовало необходимое количество вакцин, которые нужны для того, чтобы все желающие в этом году получили эту возможность, и подготовили для этого необходимую логистическую инфраструктуру, чтобы начать кампанию по вакцинации уже в феврале", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что дорожная карта вакцинации включает в себя пять основных этапов.

Первый этап –  вакцинация людей с критическим риском инфицирования: медработники и персонал, оказывающий помощь больным коронавирусом, люди в домах престарелых, военнослужащие ООС, которые находятся на передовой. В рамках первого этапа планируется вакцинировать 367 тыс. человек.

Второй этап – вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования: соцработники, люди старше 80 лет, другие медицинские работники. В рамках второго этапа плановый охват прививкой - 2 млн 540 тыс. человек.

Третий этап – вакцинация людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства: ГосЧС, полиция, СБУ, учителя, другие категории. Планируется охватить 7,2 млн человек.

Четвертый этап – вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования: люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями и другие категории населения.

Пятый этап –  вакцинация других граждан, которые не входят в приоритетные группы.

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