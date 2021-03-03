Медики пояснили, в каких случаях вакцина от коронавируса может быть опасной для здоровья

Медики говорят, что сегодня есть лишь несколько противопоказаний к вакцинации от китайского коронавируса.
Главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко перечислил их на своей странице в Facebook. Медик назвал это одним из частых вопросов от пациентов.
Основные противопоказания к вакцинации от COVID-19 :
Медики также обращают внимание, что при подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана. Обычно такое случается после перенесенной болезни.
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