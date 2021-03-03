Коронавирус Медики пояснили, в каких случаях вакцина от коронавируса может быть опасной для здоровья

2021-03-03 15:45

Медики говорят, что сегодня есть лишь несколько противопоказаний к вакцинации от китайского коронавируса.

Главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко перечислил их на своей странице в Facebook. Медик назвал это одним из частых вопросов от пациентов.

Основные противопоказания к вакцинации от COVID-19 :

гиперчувствительность к любому компоненту вакцины тяжелые аллергические реакции в анамнезе острые инфекционные и неинфекционные заболевания обострение хронических заболеваний. (не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления) беременность и период грудного вскармливания возраст до 18 лет

Медики также обращают внимание, что при подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана. Обычно такое случается после перенесенной болезни.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире