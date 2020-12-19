Коронавирус В Турции взорвался кислородный аппарат больного коронавирусной болезнью, погибли восемь человек

2020-12-19 11:30 140

 

В больнице турецкого города Газиантепа на юге страны взорвался кислородный аппарат больного коронавирусом, в результате чего погибли восемь человек.

Об этом сообщает Anadolu.

Так, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных Covid-19 в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Точные данные о пострадавших не приводятся.

Сейчас известно, что в результате взрыва погибли семь человек. Еще один скончался во время перевода в другую больницу. Возраст жертв составляет от 56 до 85 лет.

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