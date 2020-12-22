Украина Глава ПЦУ Епифаний уверяет, что на Рождество строгих ограничений в храмах не будет

2020-12-22 08:10 84

Как заявил предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью Радио Свобода, храмы на праздники не будут закрываться, однако церкви в свою очередь должны придерживаться карантинных ограничений.

По его словам, украинская власть прислушивается к мнению членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций относительно ограничений, необходимых при эпидемии коронавирусной инфекции.

При этом Епифаний уверяет, что на Рождество Христово в храмах не будет строгих ограничений.

"Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться карантинных ограничений, введенных украинским правительством, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно. Если мы будем в самом деле ответственными, то увидим, что постепенно болезнь будет спадать. Часть времени будет проведена без жестких ограничений. Это Рождество Христово", - отметил Епифаний.

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