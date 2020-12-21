Украина Украинцам рассказали про ощутимое повышение пенсий в январе

2020-12-21 19:00 903

 

В Украине с 1 января примерно 2 миллионам пенсионеров увеличат пенсии на 300 грн в связи с повышением минимальной зарплаты.

Как передает «Хвиля».

Кроме того, с 1 марта украинских пенсионеров ожидает еще одно повышение из-за индексации.

«Пенсионеры на себе ощутят только 300 грн, потому что минимальная пенсия привязана на минимальную заработную плату, и она составляет 40% от нее. Когда минимальная 5000 грн такая, как сейчас, то минимальная пенсия 2000 грн. Однако Пенсионный фонд дотягивает эти 2000 грн до 2100 грн. Потому что было принято постановление, что пенсионерам насчитывается минимальная пенсия 100 грн, у кого хватает стажа и кому исполнилась определенное количество лет. Так как, минимальная зарплата с 1 января 2021 года составит 6000 грн, то 40% - это 2400 минимальная пенсия. Таким образом, данная разница составит 300 грн, так как раньше Пенсионный фонд дотягивал 100 грн», – говорится в сюжете.

Отмечается, что также нужно досчитывать свои надбавки, которые досчитываются до пенсии.

Кто получит повышение пенсий

Повышение у пенсии получат пенсионеры возрастом за 65 лет, у которых выполнены условия по стажу (женщины 30 лет, мужчины 35 лет).

Исходя из подсчетов Пенсионного фонда Украины, под данное увеличение пенсий подпадут до 2 млн пенсионеров, то есть 20%. Таким образом, пенсионеры уже с января месяца будут получать на 300 грн больше, чем получали до этого момента.

Второй этап повышения состоится с 1 марта. При этом подчеркивается, что эта еще не точная дата, однако наиболее вероятная. Плановое увеличение пенсий коснется приблизительно 8 млн пенсионеров.

«Если считать по формулам прошлого года, то увеличение состоится на 7%, если считать так, как обещал ПФУ, что процент останется в этом году такой как был и в прошлом , то нужно ожидать на 11%. Если 7% - это приблизительно 210-220 грн, а 11% - 330 грн. Главное чтобы все эти повышения не потянули за собой цены. На данный момент ситуация более менее стабильная, конечно перед праздниками как всегда цены повышаются, однако они никак не связаны с повышением пенсий», – объяснили украинцам.

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