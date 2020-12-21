Мир Астрономы рассказали, когда в небе появится «Вифлеемская звезда»

2020-12-21 22:00 140

 

Сегодня, 21 декабря, впервые за 800 лет в небе можно будет увидеть «Вифлеемскую звезду». Вечером произойдет самое сильное сближение Юпитера и Сатурна за последние 8 столетий. Ученые считают, что именно это явление можно было увидеть в день рождения Иисуса Христа.

Особенность этого «небесного события» состоит в том, что настолько близкое расположение Юпитера и Сатурна было последний раз зафиксировано примерно 800 лет назад. По прогнозам астрономов, похожее сближение планет в следующий раз произойдет не раньше 15 марта 2080 года.

 Стоит заметить, что появление яркой «звезды» из двух планет накануне католического Рождества (25 декабря) привязано к событиям, которые описаны в Библии. Там «Вифлеемская звезда» свидетельствовала о рождении Иисуса Христа.

Сатурн и Юпитер уже находятся рядом. Наблюдать за ними можно каждый вечер, когда на небе нет туч. Однако визуально именно 21 декабря они будут ближе всего. Увидеть «Вифлеемскую звезду» можно около линии горизонта на юго-западе.

Невооруженным глазом будет сложно рассмотреть всю красоту такого необычного небесного явления, поэтому лучше всего наблюдать за сближением планет с помощью мощного бинокля или телескопа и, при этом, смотреть в небеса с высокой точки и подальше от городов.

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