Украина КАРТА Прогноз погоды: синоптики прогнозируют снегопады, местами похолодает до – 10°C

2020-12-22 10:38 133

Сегодня, в Украину придет похолодание, в некоторых областях снова ожидаются снегопады.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, 22 декабря на западе, востоке и юге Украины ожидаются осадки, а на севере и в центре - переменная облачность и заметное похолодание.

На западе Украины синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха в западных областях будет колебаться от +3°C до +5°C днем и от -1°C до -3°C ночью. В северной и центральной частях страны ожидается переменная облачность, без осадков. На севере температура воздуха днем составит от -1°C до -4 °C, а ночью от -5°C до -9°C.

В центральной части днем столбик термометра поднимется максимально до +1, а ночью опустится до -5°C.

В Киеве во вторник осадков не прогнозируют, температура днем будет колебаться от 0°C до -2°C . Ночью столбики термометров опустятся до -4°C.

На востоке ожидается снег. Температура воздуха в восточном регионе составит до -5°C днем и от -8°C до -10°C ночью. На юге Украины в Одесской и Николаевской обл. предполагается переменная облачность, а вот в Херсоне и Симферополе синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха в южных областях днем составит от -1м до +2°C, а ночью от -2°C до -4°C.

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