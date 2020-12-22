Украина Степанов предложил копам сопровождать едущую на опасные вызовы "скорую помощь"

2020-12-22 20:00 56

Министерство охраны здоровья Украины собирается инициировать изменения в законодательства, согласно которым, на опасные вызовы бригаду "Скорой помощи" будет сопровождать сотрудник национальной полиции.

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов во время онлайн-брифинг во вторник, 22 декабря.

"Врач не может отказаться от оказания медицинской помощи. Когда есть вызов - они реагируют на него и, несмотря ни на что, выполняют свой долг. Я считаю, что нападение на медика должно очень строго наказываться и соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и находятся сейчас в парламенте. Мы очень рассчитываем на принятие этого законопроекта", - сказал министр здравоохранения. Данная инициатива связана с недавним нападением на медработников в Киеве.

Напомним, 20 декабря в Киеве бригада "Скорой помощи" приехала на вызов к пациенту, с подозрением на алкогольное опьянение. Пациент оказался в неадекватном состоянии и напал на медиков, в результате пострадала 24-летняя фельдшер и 63-летняя медсестра, обе были госпитализированы в травматологическое отделение.

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