Украина Били на глазах у ребенка и жены: стали известны детали ограбления мэра Броваров

2020-12-22 21:00 42

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что в его дом ворвались пятеро вооруженных мужчин, которые связали сына и жену и на их глазах начали его бить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера в половине десятого вечера группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья - жена и девятилетний сын. Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли", - написал Сапожко.

По его словам, на место происшествия прибыли правоохранители, возбуждено уголовное дело, ведется следствие, которое должно квалифицировать дело.

"Убежден, что это не просто грабеж с целью завладеть имуществом. Я воспринимаю этот факт как политическое давление и расправу в чистом виде, с целью запугать и заставить меня снять свою кандидатуру с выборов...", - отметил мэр.

Напомним, в Киевской области группа неизвестных лиц ограбила дом мэра Броваров Игоря Сапожко. Полиция открыла производство.

Как сообщалось, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале обвинил нынешнего мэра Броваров Игоря Сапожко в незаконной одинаковой нумерации бюллетеней и контрольных талонов.

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