Украина В Украине уровень смертности от коронавируса в два раза ниже, чем в Польше

2020-12-24 09:12 56

По состоянию на данное время Украина находится на 30-м месте среди стран Европы по смертности от коронавируса.

"На сегодня Украина находится на 30-м месте в Европе по уровню смертности от Covid-19. Он у нас составляет 387 человек на 1 млн населения", –  сообщил сегодня глава МОЗ Максим Степанов.

Для сравнения, в Польше показатель смертности составляет 682, во Франции он выше - 932, а в Великобритании - 1004.

По мнению главы Минздрава, этого удалось добиться благодаря украинским медикам и ведущим специалистам, которые составляли протокол лечения от болезни и обновляли его.

Напомним, с начала пандемии Covid-19 в стране заболели 989 642 человека, 615 660  - выздоровели. 

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