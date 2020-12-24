В Украине уровень смертности от коронавируса в два раза ниже, чем в Польше

По состоянию на данное время Украина находится на 30-м месте среди стран Европы по смертности от коронавируса.
"На сегодня Украина находится на 30-м месте в Европе по уровню смертности от Covid-19. Он у нас составляет 387 человек на 1 млн населения", – сообщил сегодня глава МОЗ Максим Степанов.
Для сравнения, в Польше показатель смертности составляет 682, во Франции он выше - 932, а в Великобритании - 1004.
По мнению главы Минздрава, этого удалось добиться благодаря украинским медикам и ведущим специалистам, которые составляли протокол лечения от болезни и обновляли его.
Напомним, с начала пандемии Covid-19 в стране заболели 989 642 человека, 615 660 - выздоровели.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире