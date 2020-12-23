Украина В Кабмине подготовили повышение пенсий, но дополнительные выплаты получат не все

2020-12-23 15:14 1330

Украинское правительство на сегодняшнем заседании одобрило законопроект о повышении пенсий для некоторых категорий лиц, который передадут на рассмотрение в Верховную Раду.

В частности, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям, потерявшим кормильца, вследствие Чернобыльской катастрофы выплачивается полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода.По желанию того, кто обратился за пенсией, заработная плата для исчисления пенсии может определяться за любые 12 месяцев подряд работы на территориях радиоактивного загрязнения.

Если обратившийся за пенсией работал на территориях радиоактивного загрязнения:

менее 12 месяцев, средняя зарплата определяется путем деления общей суммы за календарные месяцы работы на количество этих месяцев;

не менее 30 календарных дней в двух месяцах, за любые фактически отработанные 30 календарных дней работы;

меньше месяца - за этот календарный месяц с добавлением к зарплате на основной работе.

Пенсия по инвалидности лицам из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС исчисляется исходя из пятикратного размера минималки, установленной на 1 января соответствующего года.

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