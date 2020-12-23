Украинское правительство на сегодняшнем заседании одобрило законопроект о повышении пенсий для некоторых категорий лиц, который передадут на рассмотрение в Верховную Раду.
В частности, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям, потерявшим кормильца, вследствие Чернобыльской катастрофы выплачивается полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода.По желанию того, кто обратился за пенсией, заработная плата для исчисления пенсии может определяться за любые 12 месяцев подряд работы на территориях радиоактивного загрязнения.
Если обратившийся за пенсией работал на территориях радиоактивного загрязнения:
Пенсия по инвалидности лицам из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС исчисляется исходя из пятикратного размера минималки, установленной на 1 января соответствующего года.
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