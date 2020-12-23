Украина «Укрпочта» грозит прекратить доставку пенсий: детали

2020-12-23 19:00 42

 

"Укрпочта" с 1 января 2021 года может прекратить доставку пенсий. Это случится, если Кабмин 23 декабря не решит вопрос оплаты государством этой услуги.

Об этом генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня на Кабмине должен быть рассмотрен вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 млн пенсионеров. После пересмотра минимальной зарплаты только в части единого социального взноса "Укрпочта" заплатит на 500 млн гривен больше, чем в 2020 году, не считая расходов на повышение зарплат. Поэтому если вопрос не будет решен положительно, "Укрпочта" будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января. "Укрпочта" не благотворительный фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии", - сообщил Смелянский.

Также в случае, если Кабмин не примет указанное решение, сотрудничество "Укрпочты" с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком в части привлечения 100 млн евро на реализацию проектов компании будет аннулировано в связи с убыточностью почтового оператора.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

В Кабмине подготовили повышение пенсий, но дополнительные выплаты получат не все

2020-12-23 15:14 1337

Какие повышения, индексации и перерасчеты пенсий ждут украинцев в 2021 году - названы точные цифры

2020-12-21 13:45 13475

Что запрещено в Украине с 19 декабря - полный список новых мер карантина

2020-12-18 09:37 10983

Новые критерии для скорой помощи - должна приехать за 10 минут, но не ко всем

2020-12-17 08:39 140

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам рассказали, у кого отберут и кому дадут субсидии

2020-12-23 19:30 35

«Укрпочта» грозит прекратить доставку пенсий: детали

2020-12-23 19:00 42

Мобильные операторы анонсировали повышение тарифов в 2021 году

2020-12-23 18:30 105

Установлены новые цены на проезд, сколько и кому придется платить: "в автобусах будет..."

2020-12-23 17:00 2793
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцам рассказали, у кого отберут и кому дадут субсидии 2020-12-23 19:30 35
«Укрпочта» грозит прекратить доставку пенсий: детали 2020-12-23 19:00 42
Мобильные операторы анонсировали повышение тарифов в 2021 году 2020-12-23 18:30 105
Установлены новые цены на проезд, сколько и кому придется платить: "в автобусах будет..." 2020-12-23 17:00 2793