Украина «Укрпочта» грозит прекратить доставку пенсий: детали

2020-12-23 19:00 42

"Укрпочта" с 1 января 2021 года может прекратить доставку пенсий. Это случится, если Кабмин 23 декабря не решит вопрос оплаты государством этой услуги.

Об этом генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня на Кабмине должен быть рассмотрен вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 млн пенсионеров. После пересмотра минимальной зарплаты только в части единого социального взноса "Укрпочта" заплатит на 500 млн гривен больше, чем в 2020 году, не считая расходов на повышение зарплат. Поэтому если вопрос не будет решен положительно, "Укрпочта" будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января. "Укрпочта" не благотворительный фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии", - сообщил Смелянский.

Также в случае, если Кабмин не примет указанное решение, сотрудничество "Укрпочты" с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком в части привлечения 100 млн евро на реализацию проектов компании будет аннулировано в связи с убыточностью почтового оператора.

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