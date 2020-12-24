Украина Проезд в общественном транспорте станет полностью бесплатным, кому можно ликовать: "С 1 января..."

2020-12-24 16:30 77

Проезд в общественном транспорте станет бесплатным в 2021 году

Такие изменения ждут жителей Кривого Рога, сообщает в среду, 23 декабря, «Первый Криворожский».

"Пока неизвестно, сколько денег из городского бюджета будет потрачено на бесплатный проезд для горожан", - сказал городской глава Константин Павлов.

При этом, "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу мэрии уточняет, что проехаться бесплатно можно будет по "карте криворожанина", для нее разработают специальное программное обеспечение.

Отмечается, что в проекте бюджета предполагалось, что отмена платы за проезд в транспорте будет стоить городу 116 миллионов гривен в 2021 году.

Вводить бесплатный проезд частично планируют уже с первого дня нового года.

Так, с 1 января бесплатно в общественном транспорте будут ездить педагоги, медики, сотрудники социальных служб, детских садов и ДЮСШ, которые подчиняются городскому совету. Согласно данным горсовета, это более 35 тысяч криворожан.

А с 1 мая 2021 года ездить бесплатно в городском транспорте смогут и остальные категории жителей Кривого Рога.

В Сети активно комментируют такое известие. Однако мнения по этому повожу разделилсь.

«Видимо кто смеется тот не в курсе совсем. Коммунальный транспорт не есть маршрутки. В Кривом Роге протяженность которого более 100 км. закупили большое количество комфортабельных басов и они курсируют на таком расстоянии за 4 грн. Уже года 3-4 а проезд в трамвае здесь еще смешнее-2.50 грн. Так что ничего ужасного для местного бюджета не случится», «Неплохая идея, в некоторых странах Евросоюза такое успешно работает, для местных общественный транспорт оплачивается из местного бюджета. Другое дело, что у нас в стране любую лучшую задумку могут запросто испортить», «А как насчет того чтобы отменить налоги гулять так гулять», «Дурость какая-то. Города-феодалы становятся реальностью. Как будто не в одной стране живем, где законы едины для всех граждан», - пишут в Сети.

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