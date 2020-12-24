Украина В Украине взлетели тарифы на отопление: в каких областях нужно платить больше всего

2020-12-24 20:30 1435

В четверг, 24 декабря, на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), были пересмотрены тарифы на производство тепловой энергии для всех 23 украинских компаний.

Соотвествующие документы опубликованы на сайте НКРЭКУ.

В обосновании НКРЭКУ основными факторами для изменения тарифов указаны существенное снижение объемов производства тепловой энергии и изменение отпуска электроэнергии ТЭЦ и когенерационными установками, а также рост среднемесячной заработной платы, рост цен на топливно-энергетические ресурсы, рост затрат на услуги распределения природного газа и рост прочих операционных расходов.

Среди 23 компаний, которые обеспечивают производство тепловой энергии, наименьшее повышение получила АО "Днепровская ТЭЦ" на - 5,5%. Больше всего подорожали услуги ООО "Евро-реконструкция" - на 49,7%.

Самый низкий тариф для производства тепла для населения установлен для ООО "ДВ "Нефтегазодобывающая компания" - 653,99 грн/Гкал, самый высокий - для КП "Городтепловодоэнергия" КГУ - 1632,51 грн/Гкал.

После этого повышения средневзвешенный тариф в Украине составил 1121,71 грн/Гкал. Наиболее высокий он у Северодонецкой ТЭЦ ‒ 1471,54 грн/Гкал, самым низким тарифом будут пользоваться абоненты ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) – 653,99 грн/Гкал.

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