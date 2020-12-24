Украина В Киевском метро рассказали о необычных вещах, которые теряли пассажиры

2020-12-24 21:00 49

Пассажиры Киевского метрополитена не раз отличались своей забывчивостью. Так, в 2020 году сотрудники метрополитена находили телефоны, шарфы, перчатки, шапки, зонты. Также сотрудники подземки обнаруживали довольно необычные находки, к примеру газонокосилку или гладильную доску.

Об этом сообщила Наталья Макогон, заместитель главы Киевского метрополитена.

В 2020 году в Бюро находок метро попало более 180 вещей. Причем количество потерь зависит от времени года: чаще всего такое случается в осенне-зимний сезон. Преимущественно это шарфы, перчатки, шапки, зонты, очки, рюкзаки и сумочки. И возвращается за потерянным треть владельцев.

К примеру, из ценных вещей были потеряны электронный фитнес браслет, электронная книжка, телефон и даже ноутбук.

А вот из странных вещей: газонокосилка, микроволновая печь, гладильная доска и надувной матрас.

В топ-5 потерянных вещей в 2020 год по версии пресс-службы метрополитена, вошли самокат, платье, телефоны, чемоданы, детские рюкзаки.

Отмечается, что находки в метрополитене хранятся в течение шести месяцев и за их хранение предусмотрена оплата. А после этого срока вещь становится собственностью государства.

Бюро находок метрополитена располагается на станции «Нивки» и работает каждый день с 8:00 до 17:00, в пятницу 8:00 до 15:45, а в субботу и воскресенье - выходной день. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок - (044) 238-43-13.

Если же пассажиры теряют документы, то они передаются сотрудникам полиции - искать их нужно у правоохранителей.

Ранее мы сообщали, что в 2020 году украинцы давали своим детям очень необычные имена. Так одного новорожденного мальчика из Закарпатья назвали Зеленский, а девочку из Киева - Забавой.

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