Украина Как защитить себя и своих близких от коронавируса в период Новогодних праздников

2020-12-25 11:40 49

Отправздновать Новый год и Рождество дома в кругу членов семьи - лучший способ защитить себя и своих близких во время пандемии коронавируса, сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Если же вы решите праздновать вместе с другими, собирайтесь небольшой компанией до 10 человек или меньше. Примите во внимание, что празднование в помещении более опасны, чем на открытом воздухе", - добавили в Центре.

Кроме того, специалисты рекомендуют отменить вечеринку и остаться дома в том случае, если у вас или у кого-нибудь из близких людей появились симптомы гриппа или COVID-19.

ЦОЗ просит придерживаться простых правил безопасности:

  • носите маску в помещении и на открытом воздухе, убедитесь, что маска закрывает и нос, и рот. В холодную погоду надевайте маску под шарф, лыжную маску;
  • храните запасную маску на случай, если ваша станет влажной от дыхания либо от снега или дождя;
  • придерживайтесь физической дистанции. Помните, в помещении или на улице у вас больше шансов заразиться или распространить COVID-19, если вы находитесь в тесном контакте с другими людьми;
  • насколько это возможно, избегайте скопления людей и плохо проветриваемых помещений. Периодически открывайте окна и двери, чтобы проветрить комнату;
  • часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд, особенно после того, как вы находились в общественном месте, плевали или кашляли и перед едой. Если такой возможности нет, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта. Не прикасайтесь руками маски, глаз, носа и рта.

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