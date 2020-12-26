Украина В Украине в 2021 году увеличат налоги: кому и сколько придется платить

2020-12-26 12:00 588

 

Размер некоторых налогов для украинцев в 2021 году изменится на фоне повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Об этом пишет издание Обозреватель.

Как известно, определенные взносы привязаны к прожиточному минимуму и "минималке", поэтому из-за их перерасчета с 1 января увеличится и некоторая часть налогов.

В частности, после Нового года вырастут следующие взносы:

с 62,5 до 70,8 гривен вырастет максимальный налог за каждый "лишний" квадрат недвижимости (лишней считается площадь дома от 120 квадратов и квартиры – от 60 квадратных метров);
до 1320 гривен поднимется минимальный размер ЕСВ;
будет изменен "единый налог" для ФЛП: первая группа - до 227 гривен (10% от размера прожиточного минимума), вторая группа - до 1200 гривен (20% от минимальной зарплаты).

Помимо этого, власти рассматривают вариант изменения налога на недвижимость в 2021 году. Чтобы не считать взнос исходя из площади, в Раде предлагают учитывать реальную стоимость жилья. Если сейчас за квартиру в 70 квадратов в Киеве нужно будет заплатить чуть больше 700 гривен, то по новым правилам - около 2400 гривен.

"Скажем, у вас трехэтажный дом в предместье Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте. Мы будем платить одинаковый налог. А это неправильно. У нас есть база оценки недвижимости, дали время подготовить базу. Будут взимать налог исходя из стоимости жилья", – предупреждал ранее нардеп Даниил Гетманцев.

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