Украина Банки и почта массово закрываются, к чему готовиться украинцам: «нужно успеть до...»

2020-12-26 10:30 931

 

Даже в праздники многим украинцам приходится решать вопросы с посылками и банковскими операциями

В выходные дни по случаю Нового года и Рождества учреждения будут работать по сокращенному графику. 31 декабря многие банки закроют свои отделения уже в 14 часов - клиентам нужно успеть до обеда получить консультации и провести неотложные процедуры. В новом 2021 году 4 и 5 января сотрудникам банков придется работать полный день, 6 января - на час меньше, а 7 и 8 января все уйдут на законный выходной.

"Укрпочта" должна быть открытой 31 декабря, однако 1 и 7 января - выходные дни. В период со 2 по 5 января отделения вернутся к обычному графику работы, однако перед православным Рождеством, 6 января, будет сокращенный день, 8 января сотрудники выйдут на полные рабочие смены. Стоит обратить внимание, что самые загруженные отделения "Укрпочты" собираются работать без выходных, такие есть в областных центрах и многонаселенных городах по всей Украине.

"Новая почта" уже объявила, что 31 декабря ее отделения будут открыты до 18:00, после чего операторы пойдут готовиться к Новому году. В 2021-м сотрудники компании смогут полноценно отдохнуть 1, 7 и 8 января, а 6 января отделения закроют к 18 часам.

Ранее Кабинет министров отменил один из карантинных запретов и разрешил ресторанам работать всю новогоднюю ночь с 31 на 1 января, заведения должны закрыться лишь утром. Такое исключение сделали только в честь праздника, в остальные дни работа кафе и ресторанов запрещена с 23 до 7 часов.

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2020-12-26 10:30 931
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Банки и почта массово закрываются, к чему готовиться украинцам: «нужно успеть до...» 2020-12-26 10:30 931