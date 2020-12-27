Украина Доллар удивит поведением сразу после Нового года, озвучен свежий прогноз: к чему готовиться украинцам

2020-12-27 12:00 1736

 

После Нового года украинцев ждет небольшое укрепление национальной валюты

Такой прогноз дали эксперты в еженедельном экономическом обзоре Ukraine Economic Outlook, пишет finance.ua. Отмечается, что после Нового года в стране будет профицит валюты. Это значит, что доллар немного ослабнет. Курс валюты вернется в коридор 27,7-28,2 грн за доллар.

Как известно, за последнюю неделю доллар укрепился по отношению к гривне. Курс вырос хоть и немного, но взволновал украинцев. На 1,6% подорожал и евро.

Как объясняют эксперты, гривна начала слабеть из-за низкого объема предложения валюты на межбанке. Кроме этого, иностранные компании давят на валютный рынок в Украине. Отмечается, что до Нового года рост курса может продолжиться до 28,3 гривен за доллар. Однако причин для того, чтобы курс был выше 28,3 гривен, на данный момент нет.

Эксперты также прогнозируют, что возобновление инвестиций начнется только ближе к середине января. Сейчас в этой сфере затишье.

 Ранее в Министерстве финансов Украины поспешили заверить украинцев, что стране не грозит дефолт. Несмотря на отсутствие инвестиций и кредитования МВФ, пока нет экономических обоснований для объявления дефолта.
 
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