Украина Во сколько в Украине обойдется новогодний стол с деликатесами: цена и рассчет продуктов

2020-12-27 13:00 189

Представители Института аграрной экономики сообщили, что новогодний стол на 2021 год для семьи, которая состоит из четырех человек, станет дороже на 5,3 процента, если сравнивать его с прошлым годом. Это цена в среднем по стране: например, в столице Украины стол станет дороже на 7,4 процента.

Журналисты узнали, во сколько же обойдется накрыть традиционный новогодний стол

Согласно подсчетам экспертов, 3 килограмма салата "Оливье", который на Новый год пользуется наибольшей популярностью, обойдется украинцам в 159,37 гривен, а это на 13,8 грн дороже, чем в прошлом году.

Ингредиенты блюда:

колбаса - 70 грн за 0,5 кг,

зеленый горошек - 32,50 грн за 0,5 кг,

200 г соленых огурцов - 16,50 грн,

6 яиц - 14,50 грн

180 г майонеза - 12,50 грн.

В 13,37 гривен обойдутся лук, морковь и картофель. Эксперты подсчитали, что 1,5 килограмма салата "Сельдь под шубой" будут стоить 120,37 гривен. Самым дорогим ингредиентом является филе сельди, оно обойдется украинцам в 100 грн за 500 грамм. Майонез стоит 12,50 гривен, морковь - 1,81. Также покупателям нужно будет отдать 2,17 гривен за свеклу и еще 1,19 за лук. Картофель стоит 2,70 грн за две штуки. Если говорить о мясных и колбасных изделиях, для того, чтобы семья вкусно и сытно трапезничала на Новый год, потребуется более 400 гривен. Представители Института сообщили, что это на 30 процентов больше, чем за новогодний стол в прошлом году.

Стоимость овощей для новогоднего стола составит 182,3 грн. Больше всего будет стоить сладкий перец - 52,50 грн, 1 кг грибов обойдется в 50 грн, тогда как 2 кг картофеля будут стоить 19,30 грн. Для тарелки с фруктами нужно будет выложить 124 грн. Еще 24,95 грн за батон хлеба, шоколадные конфеты окончательно ударят по кошельку украинца, ведь за килограмм придется отдать 170 грн.

Относительно мясных и колбасных изделий, то на семью придется выложить около 400 гривен за 2,5 кг. По данным Института, это на 30% больше за новогодний стол 2020 года. Полкило нарезки сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,50 грн, подчеревок копченый - 100 грн, биток из свинины свежий - 110 грн. За килограмм куриного филе в среднем просят 95 грн. Как ранее отмечалось, нарезка из филе сельди стоит 100 грн. Еще 66 грн придется отдать за 300 г сыра, и 40 грн - за пачку масла.

Со спиртными напитками все еще сложнее, ведь шампанское будет стоить примерно 120-130 грн, а 0,5 л коньяка, который лежал 5 лет и ждал, пока его кто-то возьмет, будет стоить 190 грн. Если говорить о безалкогольных напитках, они обойдутся в 76,60 грн. Украинцы, которые хотят выпить сока на Новый год, должны будут отдать 38,30 грн за 2 литра. Минеральная вода - 11,30 грн, а сладкая вода будет стоить 27 грн. Общая стоимость бюджетного новогоднего стола в столице Украины составляет 1 916 грн. В стране - 1706 грн.

Деликатесы обойдутся украинцам очень дорого. Банка икры в магазине стоит в среднем 200-250 грн, а красная рыба - 200 грн за 200 грамм. На Новый год далеко не все люди ограничиваются традиционными блюдами. Можно разбавить стол деликатесами, например, салатом "Цезарь", а это еще 450-500 грн. Еще 120 гривен придется отдать всего за 200 грамм сыра "Бри", ровно столько же обойдется нарезка из балыка и ветчины (300 грамм). Спиртные напитки также обойдутся в копеечку. Цена праздничного стола с деликатесами выглядит еще более устрашающей, чем без них. Если на праздничном столе будут деликатесы, придется отдать 2800 грн за один только стол с едой, и это при минимальной заработной плате в 5 тысяч гривен.

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