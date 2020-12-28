Мир Трамп подписал бюджет-2021 и сумел избежать частичной приостановки работы правительства

2020-12-28 14:45 70

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, в том числе пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией. 

"Президент подписал Закон о консолидированных ассигнованиях на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, для оказания чрезвычайной помощи и помощи в связи с коронавирусом, а также для других целей", - сообщает помощник президента Джадд Дир в своем Twitter.

Также утвержден пакет стимулирующих мер объемом в 900 миллиардов долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Тем же документом были выделены 1,4 триллиона долларов на финансирование правительства.

Утверждение президентом этого документа позволяет избежать так называемого "шатдауна" - частичной приостановки работы правительства, которая могла бы начаться во вторник и затронула бы несколько миллионов госслужащих.

Напомним, новоизбранный президент США Джо Байден официально вступит в должность после инаугурации, которая запланирована на 20 января. До этого момента лидером США остается Дональд Трамп, который снова и снова пытается оспаривать результаты выборов в судах разных инстанций.

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Вступили в силу новые правила въезда на территорию Польши - что разрешено и запрещено с 28 декабря 2020-12-28 12:15 105
В Крыму треснула 55-метровая копия Керченского моста 2020-12-27 14:30 259