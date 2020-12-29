Украина Когда в Украине появится коллективный иммунитет от китайского коронавируса

2020-12-29 09:12 98

Медики уверены, что коллективный иммунитет может остановить пандемию коронавируса в Украине только тогда, когда две трети населения будут иметь в нему иммунитет.

Как сообщил врач, глава Национальной медпалаты Украины Сергей Кравченко, есть только два пути получения коллективного иммунитета:

Первый - когда население естественно болеет, и появляется иммунитет.

Второй - делается искусственным путем вследствие вакцинации.

"Для того чтобы мы повлияли на интенсивность распространения болезни, которая является основным показателем, надо на первом этапе иметь треть населения с иммунитетом. Для того чтобы преодолеть пандемию в целом, нам надо иметь как минимум две трети населения с соответствующим иммунитетом. Лучше, чтобы это было более чем 70%", - отметил Кравченко, передает "Апостроф TV".

По мнению медиков, вакцинация в этом случае является приоритетным методом формирования коллективного иммунитета.

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