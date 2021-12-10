Коронавирус Штамм коронавируса Омикрон способен обмануть вакцину, но почти не дет осложнений

2021-12-10 19:32

Штамм коронавируса Омикрон в 4,2 раза заразней чем Дельта, и может обходить врожденный иммунитет или выработанный после вакцин.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Минздрава Японии, исследование проводилось под руководством профессора Киотского университета Гироши Нишиуры, проанализировавшего данные генома вируса из Южной Африки.

"Омикрон передается чаще и может обходить как естественный иммунитет, так и выстроенный вакцинами", – заявил Нишиура, представляя в министерстве результаты исследования.

Он привел пример Южно-Африканской Республики, где фиксируется около 20 тысяч заболеваний в день после сообщения о первом случае заражения Омикроном.

"Рейтинг вакцинации в стране был меньше 30%, поэтому заразилось так много людей. Нам нужно внимательно следить за будущими трендами, чтобы увидеть, произойдет ли то же самое в странах с высоким уровнем вакцинации", - отметил ученый.

Вместе с тем, заболевание при заражении новым штаммом на сегодняшний день протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев болезни наблюдается мало. Исследование японских ученых прошло рецензирование других ученых и опубликовано в авторитетном медицинском журнале.