ВОЙНА В Украине Ордер на арест путина: в Китае заявили об "иммунитете глав государств"

2023-03-20 16:05



"МУС должен придерживаться объективной и беспристрастной позиции", заявил официальный представитель МИД Китая.

Комментируя выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест президента РФ Владимира Путина, в Китае призвали "уважать иммунитет глав государств".

Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, призвав при этом суд к "непредвзятой позиции", передает CNN.

"Международный уголовный суд должен придерживаться объективной и беспристрастной позиции, уважать юрисдикционный иммунитет, которым пользуется глава государства в соответствии с международным правом, осуществлять свои функции и полномочия здраво, в рамках закона, добросовестно толковать и применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов", - сказал он.

Также Ван Вэньбинь заявил, что "Китай будет продолжать занимать объективную и справедливую позицию в украинском кризисе и будет играть конструктивную роль в мирных переговорах".