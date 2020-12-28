Украина С 2021 года в Украине появятся новые правила подачи документов на субсидии

2020-12-28 18:00 231

В 2021 году начнут действовать новые правила выдачи субсидии - управления социальной защиты прекратят личный прием граждан. Такое заявление сделала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы Сніданок з 1+1 в понедельник, 28 декабря.

Она отметила, что граждане смогут подать заявление в местной громаде, по почте или на официальном сайте или в приложении Дія.

"Это связано с реформой децентрализации. В громадах есть социальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей. Это касается 67 видов пособий. В частности, и по субсидиям", - сказала Лазебная.

По словам министра, для трех миллионов человек, которые уже есть в программе, нечего меняться не будет - им автоматически будут переназначены субсидии.

Как сообщила Лазебная, в 2020 году Кабинет министров трижды пересматривал программу получения субсидий.

"Последнее решение, которое приняли в декабре, касается людей, получающих пособие по частичной безработице. Ибо есть условие - три месяца нужно платить единый социальный взнос", - пояснила она.

Министр уточнила, что получить помощь смогут и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью. Легче это будет сделать и тем, кто стал безработным, поскольку доходы берутся за последний месяц, а не за полгода, как это было ранее.

Лазебная добавила, что субсидию могут получить украинцы, чьи родственники работают за границей.

Напомним, что с января 2021 года не все украинцы смогут рассчитывать на льготы и субсидии на оплату коммунальных тарифов. Без выплат останутся украинцы, у которых обнаружат большую квартиру или дом. Также это коснется тех, кто за последние несколько лет сделал крупную покупку.

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