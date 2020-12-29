Прописка онлайн: в Украине стартует проект по регистрации места жительства в электронной форме

Кабмин объявил о начале реализации экспериментального проекта регистрации места проживания в режиме онлайн.
"Подать заявку на получение услуги можно будет на портале "Дія". Сокращается количество документов и вводится взаимодействие между информационными системами и реестрами. Получить информацию о результате и статус услуги можно будет в кабинете гражданина на diia.gov.ua", - отметил вице -премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Кроме того, зарегистрировать онлайн свое место жительства также смогут:
Напомним, ранее Кабинет Министров принял постановление, которое создает условия для электронной регистрации места жительства. С 1 апреля 2021 органы местного самоуправления должны будут вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или с помощью IT-системы Государственной миграционной службы.
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