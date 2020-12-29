Украина Прописка онлайн: в Украине стартует проект по регистрации места жительства в электронной форме

2020-12-29 15:46 77

Кабмин объявил о начале реализации экспериментального проекта регистрации места проживания в режиме онлайн.

"Подать заявку на получение услуги можно будет на портале "Дія". Сокращается количество документов и вводится взаимодействие между информационными системами и реестрами. Получить информацию о результате и статус услуги можно будет в кабинете гражданина на diia.gov.ua", - отметил вице -премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, зарегистрировать онлайн свое место жительства также смогут:

несовершеннолетние дети от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

украинцы, у которых есть ID-карты - по адресу жилья, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получило электронную согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

Напомним, ранее Кабинет Министров принял постановление, которое создает условия для электронной регистрации места жительства. С 1 апреля 2021 органы местного самоуправления должны будут вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или с помощью IT-системы Государственной миграционной службы.

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