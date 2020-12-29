Украина Повышение тарифа на газ в Украине до 7,22 грн за куб - назначены проверки АМКУ и Минэнерго

2020-12-29 12:43 266

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в.и.о министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету проверить обоснованность цены на газ. 

"Поручил сегодня в.и.о. министра энергетики Юрию Витренко вместе с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ. Необходимо провести аудит формирования тарифов и снижение тех составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа и газовых коэффициентов", - заявил Шмыгаль.

Также Минэнерго до 25 января 2021 года должно подать на рассмотрение правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины. 

Напомним, с 1 января 2021 года "Нафтогаз" повысит тариф на газ для населения на 14,06%, или на 89 копеек. Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа "Месячный" составит 7,22 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

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81% украинцев планируют праздновать Новый год не выходя из дома 2020-12-29 15:14 77
Вступил в силу закон о сокращении сроков испытания и регистрации вакцин от Covid-19 2020-12-29 14:45 70