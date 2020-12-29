Украина Вступил в силу закон о сокращении сроков испытания и регистрации вакцин от Covid-19

2020-12-29 14:45 70

29 декабря вступил в силу закон № 1075-IX об ускоренном доступе к вакцине против Covid-19. Соответствующий документ сегодня был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Новый закон сокращает сроки утверждения клинических испытаний и проведения госрегистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.

Также документ продлевает сроки действия закона Украины № 539-IX, который предусматривает аналогичные положения для лекарственных средств для лечения Covid-19 до конца карантина, установленного Кабинетом Министров Украины.

Напомним, вакцину от коронавируса зарубежных производителей ожидают в Украине в конце I – начале II квартала 2021 года.

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Украина

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Прописка онлайн: в Украине стартует проект по регистрации места жительства в электронной форме 2020-12-29 15:46 77
81% украинцев планируют праздновать Новый год не выходя из дома 2020-12-29 15:14 77
Вступил в силу закон о сокращении сроков испытания и регистрации вакцин от Covid-19 2020-12-29 14:45 70