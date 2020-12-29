Украина 81% украинцев планируют праздновать Новый год не выходя из дома

2020-12-29 15:14 77

В этом году 81% украинцев планируют встретить Новый год дома, в кругу семьи. Такие данные обнародовал аналитик Фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский во время оглашения результатов общенационального опроса в Укринформе.

"В этом году четыре из пяти украинцев, 81 процент опрошенных, рассказали, что планируют встретить Новый год дома, в кругу семьи, а 9% опрошенных надеются провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников", - сказал Бурковский.

Он отметил, что по сравнению с 2018 и 2019 годами почти на 14% выросло количество респондентов, которые встретят Новый год в кругу семьи, и вдвое уменьшилась доля тех, кто пойдет в гости.

Также опрос показал, что каждый пятый молодой человек (или 23% от опрошенных в возрасте 18-29 лет) планирует встретить Новый год в компании. Среди опрошенных в возрасте 60+ 7% проведут новогоднюю ночь сами перед телевизором, а 6% вообще не станут праздновать. Причем среди мужчин больше (12,5%) тех, кто не празднует, чем среди женщин (6%).

Опрос осуществлен методом личного интервью. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

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81% украинцев планируют праздновать Новый год не выходя из дома 2020-12-29 15:14 77
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