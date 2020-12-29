Украина Магнитные бури подпортят украинцам праздники, в какие даты накроет: "Не стоит планировать встречи и дела"

2020-12-29 17:30 42

 

Украинцам сообщили детальное расписание магнитных бурь на первый месяц 2021 года

Об этом сообщает Лаборатория ФИАН.

Ученые предупреждают, что магнитные бури начнутся с первых дней января.

Как утверждают в Лаборатории, метеоштормы подпортят украинцам новогодние праздники, ведь первая вспышка на Солнце ожидается уже 3 января.

Небольшие всплески также ожидаются 5 и 6 января, и в эти дни самочувствие может испортиться у метеозависимых украинцев.
Следующая серьезная магнитная буря начнется 18 декабря и продлится до 21 декабря включительно.

Эксперты напоминают, что в такие "опасные" дни у людей может возникать бессоница, боль в мышцах и суставах, головокружение, повышение давление. Напомнят о себе и хронические заболевания.

 Чтобы уберечь свой организм, украинцам рекомендуют в дни магнитных бурь отказаться от курения, алкоголя, энергетиков, а также жирной пищи.

 Медики рекомендуют придерживаться диеты и на время забыть о еде из фаст-фуда. Помимо этого, нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе и лучше не садиться за руль автомобиля, и не стоит планировать встречи и дела

Во время магнитных бурь также могут пострадать дети, беременные женщины, метеочувствительные, пожилые люди и гипертоники. Людям из зоны риска лучше носить с собой лекарства первой необходимости, а в день нужно выпивать как минимум два литра жидкости.

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