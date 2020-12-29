Украина В Украине заработала электронная прописка

2020-12-29 18:00 483

 

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федеров рассказал о нововведении относительно прописки сограждан.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на Telegram-аккаунт чиновника.

После заседания Кабинета министров от двадцать восьмого декабря стало известно сразу о нескольких важных для будущего Украины преобразованиях. В частности, было официально принято постановление относительно эксперимента, суть которого заключается в создании возможности смены места регистрации в электронном режиме.

"Прописка" остается одной из самых массовых услуг в Украине. Мы достаточно продолжительное время занимались поисками подходящего решения, которое сумело бы помочь нейтрализовать весь тот хаос, который был создан в данной сфере много лет назад", — написал Михаил Федоров.

После долгого обсуждения было найдено подходящее решение. Согласно заявлению главы Минцифры Украины, большинство граждан страны сможет воспользоваться преимуществами новой системы уже с середины весны 2021 года. Уже в ближайшее время последует гораздо больше подробностей, это произойдет после праздников.

 "Все, что хотелось бы добавить к этому сейчас, это заявление: команда очень скрупулезно искала решение и сегодня оно получило юридическую поддержку. Как всегда, это будет очень просто и удобно", — резюмировал Михаил Федоров.

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