Украина В Украине взлетят цены на сигареты и появятся новые правила: сколько будет стоить пачка

2020-12-29 21:00 168

В Украине пачка сигарет в 2021 году может подорожать на 8-12 грн. При этом любителям IQOS придется столкнутся с резким ростом цен на хитсы (стики с табаком, которые бывают разных вкусов). Кроме того, в будущем могут полностью отменить сигареты с ароматизаторами и запретить продавать табачные изделия тем, кто не достиг 21 года.

Подробнее о том, что ждет курильщиков в следующем году:

В следующем году средняя цена составит:

пачка украинских сигарет – подорожание на 7,9 грн до 49,4 грн;

сигареты среднего класса – на 8,9 грн до 57,8 грн;

сигареты премиум-класса – на 12,1 грн до 66,8 грн.

Повышение акциза приведет к тому, что средняя стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 грн. При этом цена импортной пачки премиум-класса вырастет почти до 66,8 грн.

Еще одно важное новшество: подорожают также и сигареты (хитсы) для IQOS и жидкости для электронных сигарет. Эксперт организации "Жизнь", которая борется с распространением курения в Украине, Дмитрий Купира напоминает: в этом году с одной сигареты для IQOS платят только 34 копейки налогов. Но Верховная Рада решила сравнить акцизы на все сигареты, в результате налоговая нагрузка на один хитс составит уже 1,45 грн.

Таким образом, если составляющие в цене не изменятся, пачка хитсов может вырасти в цене примерно на 22 грн (до 77 грн).

"Акцизы действительно помогают снизить потребление сигарет. Это видно и по статистическим данным. По поводу доходов бюджета: мы имеем результаты исследования Киевской школы экономики. Они подсчитали, что согласно с теми ставками, которые заработают с 2021 года, Украина получит акциз от сигарет с электронным элементом нагревания в размере 7 млрд грн. Для понимания, в 2019-м было до 1 млрд грн", – говорит Купира.

Благодаря повышению акцизов количество курильщиков снижается, а налоговые поступления растут. К примеру, только за 10 месяцев текущего года показатели всего 2019-го по объемам собранного с сигарет акциза уже достигнуты.

Лобби курильщиков против очередных новшеств

Глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий отметил: новые требования касательно продажи сигарет (так называемые неценовые ограничения) на данный момент в Раде не поддерживают. Поэтому документ разработали, но до сих пор не приняли.

Дмитрий Купира считает, что шансы на принятие законопроекта №4358 есть в 2021 году.

Документ предполагает:

Увеличение картинки с медицинским предупреждением с 50 до 65% пачки . При этом картинка будет не на одной стороне, как сейчас, а на обеих.

Запрет ароматизированных сигарет и жидкостей . Сигареты с ментоловым, фруктовым и пр. вкусами продавать будет нельзя.

Повышение минимального возраста для продажи сигарет с 18 до 21 года. Кроме того, введут требования для точек продажи табачных изделий (их не смогут подсвечивать и наряжать).

Местным властям разрешат вводить свободные от курения зоны, запретят делать курилки на рабочих и в общественных местах.

Указанные нормы, как и повышение акцизов на сигареты, отображены в Европейской директиве. Но если подорожание сигарет было условием для подписания Ассоциации с ЕС, то на принятии дополнительных правил европейцы не настаивают.

И это просто объяснить: ЕС много лет был и до сих пор является серым рынком для распространения контрабандных сигарет из Украины. Если там пачка сигарет может стоить 150 грн, то в Украине примерно в три раза меньше. В результате жители пограничных населенных пунктов перевозили в соседнее государство целые сумки с сигаретами, перепродавали их и зарабатывали на этом сверхприбыль. Так же поступали и недобросовестные компании.

А если сигареты в Украине будут стоить столько же, сколько и в ЕС, доставлять их контрабандой станет не выгодно. Даже сильное табачное лобби в Украине не смогло перебороть решение повысить акцизы. Это пришлось сделать, чтобы получить долгожданный безвиз и подписать соглашение об Ассоциации. А вот за другие ограничения, которые, в том числе предусмотрены законопроектом №4358, придется побороться.

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