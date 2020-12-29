Украина В Минэнерго объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию

2020-12-29 21:30 133

 

В Минэнерго объяснили, что отменить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения решили для того, чтобы избежать стремительный рост цен с января.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Срок действия действующего механизма ПСО истекает 01.01.2021, и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей формировалась бы на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3,3 грн/кВт-ч)», - отмечают в министерстве.

В Минэнерго сообщили, что до конца марта тариф на электроэнергию (1,68 грн/кВт-ч) сохранен на текущем уровне, без учета льготной цены.

В ведомстве говорят, что принятые изменения позволят обеспечить в первом квартале 2021 года финансовую стабилизацию рынка электроэнергии и устойчивую работу Энергоатома, Укрэнерго и Укргидроэнерго.

При этом в Минэнерго отметили, что в течение следующего месяца планируют разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электроэнергии в 2021 году, на основании которого правительству будет предложена обновленная редакция ПСО.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 28 декабря Кабинет министров Украины с 1 января 2021 года отменил льготный тариф на электроэнергию для населения.

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