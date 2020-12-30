Мир В Германии предлагают предоставить политическое убежище Алексею Навальному

2020-12-30 12:14 91

Немецких политиков беспокоит судьба чудом выжившего после отравления секретным боевым отравляющим веществом российского оппозиционера Алексея Навального. Напомним, сегодня ему грозит уголовное преследование. В связи с этим в Берлине уже звучат предложения предоставить Навальному политическое убежище в Германии.

"Пришло время подумать о том, что можно предложить Навальному политическое убежище. Не думаю, что он может отправиться в поездку в Россию, не подвергая себя опасности быть арестованным. Нельзя исключать и новую попытку отравления", - заявила депутат Бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт в интервью Deutsche welle.

По мнению экс-координатора правительства ФРГ по отношениям с РФ, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернота Эрлера, у Навального были бы хорошие шансы получить политическое убежище в ФРГ, хотя он вряд ли воспользуется этим правом.

Эрлер считает, что оппозиционеру предстоит решить, что для него важнее: собственная безопасность и безопасность своей семьи, либо "продолжение дела своей жизни".

Напомним, Следственный комитет возбудил против Алексея Навального дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в расходе на личные нужды части из 588 млн. 28 декабря Федеральная служба исполнения наказаний РФ потребовала от оппозиционера немедленной явки под угрозой изменить условный срок на реальный.

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