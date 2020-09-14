Мир Сразу три независимые лаборатории выявили следы яда в пробах Навального

2020-09-14 13:12 240

Наличие отравляющего вещества в пробах Алексея Навального подтвердили три независимые лаборатории, заявили в правительстве Германии.

В связи с этим Организация по запрещению химического оружия запустила процесс по проверке взятых у Навального проб.

Напомним, правительство Германии заявило, что Навального отравили российским боевым ядом из группы Новичок. Напомним, ранее это средство было применено спецслужбави РФ для отравления Скрипалей.

Тесты, проведенные в немецкой лаборатории, выявили следы "химического нервно-паралитического вещества группы Новичок".

В России требуют документы и результаты всех анализов Навального, но Германия отказалась передавать им данные.

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