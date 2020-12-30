Украина Полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников и судей восстановлены, но есть нюанс

2020-12-30 14:46 56

С 30 декабря восстанавливаются полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по мониторингу деклараций, в том числе в отношении судей и судей КСУ. Проверку всех деклараций проводит НАПК, но введен механизм подачи жалоб для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление.

Кроме того, вводится правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов, прописан порядок контроля, полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, а также порядок осуществления некоторых дополнительных мер финконтроля.

В законе определен порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Установлены особенности такого реагирования в случае совершения этих действий судьями или судьями КСУ.

Также предусмотрен открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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