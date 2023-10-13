Политика Стало известно, когда будут открыты декларации украинских чиновников

2023-10-13 11:34

Декларации украинских чиновников должны открыть для общественности до конца января 2024 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську.

По его словам, на данный момент идет подготовительный период нормирования функционала действий органов госвласти относительно того, кто и как будет имплементировать закон о возобновлении е-декларирования.

Также формируется перечень должностей, которые останутся закрытыми. В частности, это касается военнослужащих, которые воюют. Исключение - члены ВВК, лица, ответственные за закупки и т.д. Они будут представлять декларации, которые будут публичными.

"Сейчас идет подготовительный период, но в любом случае до дедлайна, до 31 января 2024 года все декларации будут поданы, будут раскрыты для публики", - сказал он.

Малюська отметил, что нужно около месяца на подготовку подзаконных нормативных актов, еще два месяца выделяют на подготовку программного обеспечения, которое позволит открывать категории госслужащих и политиков, которые подают декларации, и сведения о которых оставят закрытыми.