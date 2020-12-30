Украина Резкий скачок цен на продукты после Нового Года, к каким чекам готовиться в магазинах: "Из-за повышения минималки..."

2020-12-30 16:30 1015

Резкое подорожание и дефицит зерновых вызвали повышение цен на важные продукты питания в Украине

В конце декабря яйца продают в магазинах по цене от 30 гривен за десяток, а цены на хлеб должны подскочить после Нового года, пишет Politeka.net. Представитель Ассоциации животноводов Ирина Бойко объяснила причину нестабильностью рынка зернового сырья, который настиг производителей кормов в конце 2020-го, передает "НВ". Кукуруза, пшеница, жмых, подсолнух и соя сильно подорожали, что привело к росту цен на комбикорма, а они составляют до 75% себестоимости производства яиц.

"На фоне этих событий фермеры "боятся", что не хватит корма: некоторые производители сокращают поголовье птицы, а некоторые — даже вынуждены закрываться, чтобы переждать непредсказуемые колебания", - сообщила эксперт.

Сейчас себестоимость яиц выросла до 22 гривен за десяток, а производители затрудняются предсказать, какими будут цены в январе. Как отметила Ирина Бойко, после праздников потребительский спрос упадет, а вот сама продукция может подорожать вместе с ценами на сырье и сокращением поголовья кур.

О ситуации с хлебом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал руководитель ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен. По его словам, рост цен на пшеницу и муку уже оказал свой эффект и в ближайшее время украинцам не стоит опасаться резких скачков.

"Вполне возможно, что в январе из-за подорожания коммунальных платежей, а также из-за поднятия минимальной зарплаты ожидается рост стоимости хлеба, но в районе до 5%", - предсказал он.

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