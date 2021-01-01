Коронавирус Выявлен новый симптом заражения коронавирусом - как распознать COVID-19

2021-01-01 12:43 84

Ученые из Университета Раскин (ARU) выяснили, что одним из показательных симптомов раннего COVID-19 являются воспаленные глаза.  Данные исследования опубликованы в журнале BMJ Open Ophthalmology.

Для этого они опросили пациентов с подтвержденным коронавирусом и составили перечень ранних симптомов заболевания.

Среди 83 участников опроса 90% лиц отмечали усталость, 76% - лихорадку, 70% - потеря обоняния и вкуса, 66% - сухой кашель.

При этом 81% лиц указали, что на ранней стадии COVID-19 они имели проблемы с глазами. Из них 18% опрошенных имели светобоязнь или повышенную светочувствительность, 17% - зуд глаз, а 16% - боль в глазах. Большинство участников отметили, что имели эти симптомы около двух недель.

Никто из респондентов не отметил слизистые выделения или резь в глазах, которые являются характерными признаками бактериальных инфекций.

Ученые считают, что нужно четко отделять конъюнктивит от симптомов коронавируса, а боли глаз признать значимым симптомом раннего проявления COVID-19. Это проявление также указывает еще на один возможный путь проникновения коронавируса в организм и позволяет лучше отследить пути его распространения.

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