Украина В МИД пояснили, почему украинцы не могут свободно передвигаться по миру

2020-12-31 11:40 203

Как признал глава украинской дипломатии, сегодня украинцы не могут свободно передвигаться по миру не из-за политических или юридических проблем, а из-за пандемии коронавируса.

"Мы постоянно работаем с ЕС, ищем такое решение, чтобы от пандемических проблем безвиза меньше страдали украинцы. Но ситуация в нашей стране не позволяет нам выйти на приемлемый показатель. Однако никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Единственная проблема, от которой мы сейчас страдаем, это пандемия COVID-19", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеканалу.

По его словам, пандемия ввела в состояние паники даже самые развитые страны.

"Когда слышишь все эти разговоры о паспортах, вакцинации, 35 справках на входе и 15 на выходе, все это показывает, что человечество оказалось не готовым к пандемии со всех сторон. Сейчас вся эта пыль осядет, будут приняты цивилизованные решения, правила путешествий, к которым мы привыкнем и будем по ним путешествовать", - резюмировал Кулеба.

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