Украина Последняя ночь года: в Киеве зафиксирован аномальный температурный рекорд

2020-12-31 10:39 42

Минувшая ночь в Киеве была рекордно теплой, температура не опускалась ниже 4,5 по Цельсию. Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что эта ночь побила рекорд 2003 года, когда в это же время было не ниже +3.

"Ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 4,5 °С", – сообщили в обсерватории, добавив, что предыдущее рекордное значение +3,0 °С 2003 года превышено на 1,5 °С.

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