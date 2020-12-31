Украина Какие блюда спасут от переедания на Новый год и тяжелого похмелья - простые советы диетолога

2020-12-31 14:45 91

Грядет новогоднее застолье. Мало кто устоит от соблазна и не устроит себе праздник живота. Мы не будем вас отговаривать от этого, а расскажем о блюдах, которые помогут переварить горы еды, а также нейтрализовать алкоголь и так называемые тяжелые блюда. Ниже простые, но очень полезные советы медика и диетолога.

Лимонно-шафрановый лимонад

Стоит добавить буквально щепотку шафрана в блюдо, как оно приобретает золотистый цвет и приятный аромат. Но нам в контексте новогоднего пиршества интересно другое свойство этой специи. Она способствует хорошему усвоению пищи. Поэтому, чтобы ваша перерабатывающая "фабрика" не давала сбой, добавляйте в блюда шафран. Или приготовьте лимонно-шафрановый лимонад. Лимон, богатый витамином С, — отличный антиоксидант, который поможет уменьшить токсическую нагрузку на организм. Кроме того, лимонный сок улучшает работу печени — нашего главного фильтра.

Итак, возьмите 8 жилок шафрана, 4 ст. л. свежего лимонного сока, 6 ст. л. сахара, щепотку молотого кардамона, щепотку соли, 4,5 чашки ледяной воды и кусочки льда (рассчитано на 6 порций). Измельчите жилки шафрана в порошок (делать это лучше, добавив в шафран несколько капель теплой воды). В большом сосуде смешайте ингредиенты. Подавайте с кусочками льда.

Плов с асафетидой

Это высохшая смола (сок) корня среднеазиатского растения. Ее аромат очень напоминает запах лука и чеснока. Асафетида — мощнейший стимулятор пищеварения. Плюс к тому она эффективно предотвращает метеоризм, что весьма кстати за праздничным столом, и выводит токсины. Резкие и неприятные оттенки запаха асафетиды значительно смягчаются, когда ее добавляют в рис. Наоборот, она в таком дуэте придает блюду интересную нотку.

Овощной торт с семенами льна

Возьмите тертую отварную морковь и свеклу, квашеную капусту, клюкву и сметану. Выложите на блюдо слой свеклы, затем слой квашеной капусты, затем — моркови. Каждый слой смазывайте щедро сметаной. Верх "торта" посыпьте клюквой.

Овощи — источник клетчатки, которая, как щетка, чистит наш кишечник. А квашеная капуста богата молочной кислотой, которая помогает перевариванию пищи. Плюс к тому в ней много витамина С. А клюква известна тем, что оказывает целебное действие на почки. А им в новогоднюю ночь придется хорошенько потрудиться.

Можно также присыпать овощные слои семенами льна или кунжута: они богаты пищевыми волокнами, помогут протолкнуть пищу по кишечнику. Кроме того, льняные семена содержат много слизи, которая защитит от раздражения слизистую пищевода и желудочно-кишечного тракта и понизит всасывание токсинов. Кстати, считается, что кунжут в сочетании с семенами льна и маковыми зернами является мощнейшим афродизиаком. Так что не переусердствуйте.

Укропный соус

Что дают малышам от "газиков"? Укропную водичку. Укроп издавна известен своими свойствами избавлять от урчания в животе и скопления газов, снимать спазмы. Очень актуальные свойства во время пира на весь мир. Так что щедро посыпайте измельченным укропом новогодние блюда или приготовьте укропный соус.

Прожарьте в кастрюльке 2 ст. л. муки, добавьте 150 мл сметаны, 4 ст. л. мелко нарезанного укропа, все перемешайте, немного притомите. Соус готов. Особенно хорошо он сочетается с мясом птицы и рыбой.

Хрен с вином

Наверняка у многих не обойдется без жирных блюд на столе. Например, наваристого холодца. Лучше всего он усваивается с хреном — и об этом прекрасно знали наши предки, не знакомые с тонкостями диетологии. Можно поставить на стол как обычный тертый хрен со свеклой и сметаной, так и особенный, приготовленный по такому рецепту: натрите хрен на самой мелкой терке, чтобы в итоге у вас получилось его 200 г, влейте в эту массу 200 г качественного красного вина, перемешайте и разложите по розеткам.

Чесночный паштет

Благодаря богатому составу полезных веществ чеснок стимулирует выделение желудочного сока и желчи, усиливает перистальтику кишечника. Поэтому он совершенно не будет лишним на праздничном столе, за которым собрались все свои. Помните: чеснок не должен подвергаться кипячению, иначе в нем уничтожается большинство активных элементов.

Приготовьте такой паштет. Разотрите 3–4 зубчика чеснока со 100 г натертого корня петрушки, заправьте оливковым маслом, посолите, добавьте специи по вкусу.

Дзадзики

В нашем кишечнике живет около 500 тыс. различных видов микроорганизмов. Часть из них болезнетворны, часть — дружественны нашему телу. И между ними идет постоянная война. Уменьшить шансы на победу первой армии помогут кисломолочные продукты — желательно живые, домашнего приготовления, содержащие в себе полезные бактерии. Они помогут не только переварить пищу, но и смажут стенки желудка и кишечника, а значит уменьшат действие алкоголя.

Чтобы облечь эти чудо-продукты в праздничную "упаковку", можно приготовить, к примеру, греческий соус дзадзики. В его основе — густой йогурт, измельченные зубчики чеснока, огурец, укроп и пара столовых ложек оливкового масла. Греки считают, что именно это блюдо помогает им пройти застольный экзамен.

В традиционном рецепте используется свежий огурец. Но ввиду того, что 31 декабря — не сезон для этого овоща, лучше не сдабривать свою пищу лишней "химией" и отдать предпочтение квашеному огурцу. Он, как и квашеная капуста, богат молочной кислотой, которая нужна нам, чтобы защитить от последствий переедания. Кроме того, квашеные овощи имеют щелочную среду, благодаря чему нейтрализуют кислую, которая возникает, в частности, из-за неправильного соседства продуктов (например, хлеб или картошка + мясо) и вызывает ураган в животе.

Бутерброд с салом

Застольные знатоки советуют: не ходи в гости на голодный желудок, иначе можно в прямом смысле ударить лицом в тарелку. Если предварительно перекусить не удалось, первым блюдом на ней должен оказаться украинский "сникерс" — сало. Или какая-нибудь вкусняшка со сливочным маслом. Эти жирности смажут стенки желудка, всасываемость алкоголя уменьшится, и он не так быстро ударит вам в голову. Только не перебарщивайте. Суточная доза сала — 30 г.

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