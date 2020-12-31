Украина ФЛП первой группы до мая 2021 года освободили от уплаты единого налога

2020-12-31 19:00 35

 

Физические лица - предприниматели первой группы за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года освобождены от уплаты единого налога. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы.

По данным ГНС, освобождение не будут применять к указанной категории ФЛП, если они нарушили условия применения первой группы плательщиков единого налога.

"В указанных периодах налоговые органы не будут осуществлять начисление единого налога для зарегистрированных физических лиц - предпринимателей - плательщиков единого налога первой группы", - говорится в сообщении.

Также указано, что согласно Налоговому кодексу, первая группа - физические лица - предприниматели, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен. Единый налог составляет 5% от доходов.

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