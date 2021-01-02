Украина В Украине выросла минимальная зарплата

2021-01-02 10:00 84

 

С 1 января 2021 в Украине минимальная зарплата выросла до 6 тысяч гривен.

Источник: Госбюджет на 2021

Детали: С 1 января минимальная заработная плата увеличивается на 1 тысячу гривен - с 5000 до 6000 гривен.

А с 1 декабря 2021 этот показатель составит 6,5 тысяч гривен с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним: 25 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021, который Верховная Рада приняла 15 декабря.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Январский локдаун в Украине: четыре основных запрета и сроки нового карантина

2021-01-01 19:30 1631

До 25 тысяч новых случаев в сутки - раскрыт прогноз Кабмина по Covid-19 в январе

2021-01-01 18:31 707

Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину Sinovac Biotech

2020-12-31 17:00 126

В МИД пояснили, почему украинцы не могут свободно передвигаться по миру

2020-12-31 11:40 728

Еще новости в разделе "Украина"

Новые тарифы, цены и жесткий карантин: какие изменения ждут украинцев с января

2021-01-02 11:00 56

Бык готовит им настоящий "подарок": три знака Зодиака ждет сказочное везение в начале января

2021-01-02 10:30 1050

В Украине выросла минимальная зарплата

2021-01-02 10:00 84

За год украинцы кроме газа и света заплатили за услуги ЖКХ 28,6 миллиардов, но все равно должны

2021-01-01 19:30 238
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Новые тарифы, цены и жесткий карантин: какие изменения ждут украинцев с января 2021-01-02 11:00 56
Бык готовит им настоящий "подарок": три знака Зодиака ждет сказочное везение в начале января 2021-01-02 10:30 1050
В Украине выросла минимальная зарплата 2021-01-02 10:00 84
За год украинцы кроме газа и света заплатили за услуги ЖКХ 28,6 миллиардов, но все равно должны 2021-01-01 19:30 238