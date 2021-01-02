Украина Новые тарифы, цены и жесткий карантин: какие изменения ждут украинцев с января

2021-01-02 11:00 56

Часы отсчитали последние мгновения многострадального 2020 года. Что принесет новый 2021 год, беспокоит каждого, однако все пытаются с оптимизмом смотреть в будущее.

Журналисты рассказали о том, что изменится в Украине с 1 января 2021 года.

Тарифы на коммунальные услуги

Уже в январе "потяжелеют" платежки за коммунальные услуги: во многих городах Украины подорожало тепло (в среднем на четверть). Также вырастут тарифы на горячую воду.

Также украинских потребителей газа ожидает и другой неприятный сюрприз - подорожает транспортировка газа. В среднем она возрастет от 0,15 копейки за один кубометр до 1,5 гривны.

Подорожает и холодная вода (в среднем на 10-15%). Проект тарифов на водоснабжение и водоотведение НКРЕКП обнародовала еще 20 ноября, а окончательные цены можно будет увидеть в январских платежках.

Также в Кабмине уже сообщили о повышении тарифов на электроэнергию для населения с 1 января. Повышать тарифы будут поэтапно, а с 1 января будет отменен льготный тариф на 100 кВт, поэтому украинцам придется заплатить в среднем на 30% больше.

Пенсии в 2021 году

В Министерстве социальной политики подготовили план повышения пенсий в 2021 году для различных категорий пенсионеров. Размер пенсий будет меняться в январе, марте, апреле, июле и декабре.

В январе запланировано повышение минимальной заработной платы, в соответствии с размером которой поднимутся все выплаты, к ней привязанные. Перерасчет пенсий коснется всех украинцев, достигших 65 лет и имеющих необходимый стаж до 30 и 35 лет.

В июне планируется проведение индексации пенсий для всех, кто вышел на пенсию по возрасту и имеет необходимый стаж. По предварительным прогнозам, пенсии поднимутся в среднем на 7%.

В апреле проведут перерасчет пенсий для работающих пенсионеров - выплаты увеличатся на сумму от 100 до 300 гривен.

Следующий этап повышения минимальных зарплат ожидается в июле, это повлечет за собой и повышение пенсий для тех, кто ушел на отдых по возрасту - в среднем на 200 гривен. Также будут пересмотрены минимальные пенсии и различные доплаты, в том числе и пенсионерам старше 80 лет.

В декабре 2021 года пенсионеры с необходимым стажем и вышедшие на отдых по возрасту, получат доплаты. Также ожидается проведение второго этапа повышения минимальных пенсий.

Новые правила в школах с 1 января

В Украине с 1 января вступит в действие новый санитарный регламент для учреждений среднего образования, согласно которому изменится много правил, действующих еще с 2001 года. Школьников начнут обеспечивать транспортом для подвоза в школу, работники школ должны будут проходить профилактические осмотры, а туалеты для детей запретят устанавливать на улице.

Кроме того, будет запрещена аренда школьных помещений для услуг, которые не относятся к образовательным. И появятся совершенно новые правила для установления компьютеров и проведения интернета.

Мобильная связь подорожает почти вдвое

С начала 2021 года все мобильные операторы изменят свои тарифы и в некоторых пакетах цены поднимутся в полтора-два раза. В компании Киевстар рассказали, что будут пересматривать условия контрактов, которые были запущены три года назад и ранее. Также будут обновлены бюджетные тарифы для пользователей.

Транспорт подорожает

В ближайшее время планируют поднять тарифы и на перевозку, и это связано не только с общими повышениями цен, но и с карантином. За последний год перевозчики потеряли почти половину своей прибыли и даже в часы пик они вынуждены ограничивать количество пассажиров Компенсировать такие убытки возможно только за счет повышения проезда.

В Киеве проезд на некоторых маршрутах уже подорожал до 6 гривен, некоторые - до 8 гривен за одну поездку. После январского локдауна стоит ожидать повышения проезда до 10-12 гривен. В феврале тарифы на перевозку могут подняться также и на метро, троллейбусы и трамваи.

Повышение проезда планируется не только в столице, но и в других городах Украины - в среднем на 2-3 гривны.

Сигареты

С нового года сильно подорожают стики для электронных сигарет. По предварительным прогнозам - в три раза. Также запланирован рост акцизов и ориентировочный рост цен на сигареты в ближайший год составит от 8 до 12 гривен. В январе ожидается подорожание в среднем на 1-2 гривны.

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