Украина В Украине выросли выплаты неработающим пенсионерам

2021-01-02 12:00 1477

 

Пенсионные выплаты увеличились в связи с повышением минимальной заработной платы в Украине.

В Украине, начиная с 1 января 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров увеличится до 2,4 тыс. грн. Об этом в четверг, 31 декабря сообщила пресс-служба Пенсионного фонда на своей странице в Facebook.

В ведомстве пояснили, что пенсия вырастет в связи с повышением минимальной заработной платы в Украине до шести тыс. грн. В 2020 году минимальная зарплата была установлена на уровне пяти тыс. грн.

"У граждан, достигших 65-летнего возраста, со стажем работы 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин пенсия по возрасту составит 40% минимальной заработной платы", - сообщается в релизе.

В Пенсионном фонде отметили, что работающим пенсионерам после увольнения пересчитают пенсионные выплаты c учетом минимальной заработной платы на дату прекращения деятельности.

Ранее сообщалось, что в 2020 году средняя пенсия в Украине выросла на 400 гривен.

Напомним, что ранее украинцы сказали, какой размер пенсии был бы приемлемым. Среднее значение более чем в три раза больше нынешней суммы, но опрошенные называли суммы от 2 тысяч до 70 тысяч гривен.

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В Украине выросли выплаты неработающим пенсионерам 2021-01-02 12:00 1477