Украина В Украине подорожало оформление биометрических паспортов

2021-01-02 13:00 91

С 1 января в Украине поднялись цены на оформление биометрических документов. Те, кто успел оплатить административные услуги и подать заявление до подорожания, смогут оформить документы по старым ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Так, предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" повысило стоимость бланков биометрических документов, в частности паспорта гражданина Украины в форме карточки (с 219 грн до 237 грн), паспорта для выезда за границу (с 330 грн до 342 грн) и видов на временное и постоянное проживание (с 291 грн до 315 грн).

В то же время, граждане, которые оплатили административные услуги и подали заявление смогут по получить документы по прежней цен. Но те, кто оплатил услуги до подорожания, но не успел подать заявление для оформления, должны будут сделать доплату.

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