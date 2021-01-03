Украина В Украине вступили в силу новые «сигаретные» штрафы

2021-01-03 10:00 413

В Украине за продажу электронных сигарет несовершеннолетним светит штраф практически до 24 тысяч гривен – закон вступил в силу с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает «Хвиля».

Так, с 1 января 2021 года в силу вступил закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах».

Он предусматривает запрет на продажу электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, а также устройств для потребления табачных изделий без их сгорания несовершеннолетним. Таким образом, продавец имеет право требовать у покупателя документ, удостоверяющий его возраст, если у него возникли сомнения относительно его совершеннолетия. При этом у указанных изделий после вступления в силу закона будут те же запреты на реализацию, что и сигареты.

«Проектом акта предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", "О мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" в части усиления административной ответственности, установления запрета продажи электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями», - говорится в пояснительной записке закона.

Исходя из него, за нарушение правил торговли табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них, табакосодержащими изделиями для электрического нагрева предусматривается штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6,8 тыс. грн - 13,6 тыс. грн).

При нарушении закона лицом, которое в течение года штрафовали за аналогичное нарушение, его ждет административное взыскание размером от 800 до 1400 таких минимумов (13,6 тыс. грн - 23,8 тыс. грн) с конфискацией предметов торговли.

«Кабинету Министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона необходимо внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о приведении законодательства Украины в соответствие с положениями Директивы Европейского парламента и Совета 2014/40/ЕС от 3 апреля 2014 года для приближения украинского законодательства относительно продажи табачных изделий и сопутствующих продуктов к европейским нормам», – говорится в сообщении.

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