Украина В ПФУ ответили, почему некоторые пенсионеры получают более крупные выплаты

2021-01-04 17:30 2114

Украинцам объяснили, от чего зависит размер пенсии.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на Facebook-аккаунт "Пенсионный курьер".

Специалистам информационного агентства ПФУ задали вопрос, почему у двух сотрудников одного предприятия отличаются выплаты, если один вышел на пенсию в августе 2018 года, а второй в 2020 году.

«В августе 2018 года муж вышел на пенсию по возрасту, получает 3782 грн. 2020 года коллега, с которой мужчина работал вместе много времени, и ему назначили более высокую пенсию. Это возможно?», - спросили у экспертов.

Так украинцам объяснили, что «пенсионный год имеет значение».

«Да, пенсия лица, подавшего заявление на назначение через два года, действительно может быть больше. Пенсионный год имеет значение: чем позже ты уйдешь на пенсию, тем выше у тебя. На это есть несколько причин. Первый и самый невесомый - средняя ставка зарплат по стране. Он приходит за три года до года обращения за пенсией. За эти годы средняя ставка зарплаты выросла более чем на 2000 гривен, поэтому подсчитанная зарплата у коллег мужа тоже выросла. Вторая причина - плюс два года старшинства. Третья возможная причина - разница в зарплатных периодах», - указано в ответе.

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